Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de

Strateji ve Bütçe Başkanlığının teşkilatlanması tamamlanıncaya kadar ilgili kanunlarda Cumhurbaşkanına veya Cumhurbaşkanlığına verilen Merkezi Yönetim Bütçesi'nin hazırlık ve uygulamasına ilişkin görev ve yetkilerin Hazine ve Maliye Bakanı ya da Hazine ve Maliye Bakanlığınca kullanılmasına dair karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, 2 Temmuz 2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 213'üncü maddesinin birinci fıkrasının (ggg) bendiyle 10 Aralık 2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na eklenen geçici 22'nci madde gereğince; Strateji ve Bütçe Başkanlığının teşkilatlanması tamamlanıncaya kadar ilgili kanunlarda Cumhurbaşkanına veya Cumhurbaşkanlığına verilen Merkezi Yönetim Bütçesi'nin hazırlık ve uygulamasına ilişkin görev ve yetkilerin Hazine ve Maliye Bakanı ya da Hazine ve Maliye Bakanlığınca kullanılmasına karar verildiği belirtildi.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliğine Abbas Kılıçoğlu seçildi

Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliği için TBMM Genel Kurulunda yapılan seçime dair karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 21'inci maddesi hükümlerine göre, Kişisel Verileri Koruma Kurulunda boş bulunan üyeliğe, Genel Kurulun 25 Temmuz tarihli 10'uncu birleşiminde yapılan seçim sonucunda HDP Grubu'nun aday gösterdiği Abbas Kılıçoğlu'nun seçildiği belirtildi.

Kaynak: AA