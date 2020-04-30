Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı'nın Türkiye'yi hedef alan açıklamasına tepki gösterdi.

Aksoy, "Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı’nın bugün yaptığı açıklama, darbecilere her türlü desteği veren bir ülkenin ikiyüzlü siyasetini gizleme teşebbüsüdür. Türkiye, Arap ülkelerinin siyasi birlik ve toprak bütünlüklerine her zaman saygı göstermiş, bu anlayışla Libya’da da meşruiyetin yanında yer almış ve siyasi çözüm çabalarını desteklemiştir. Bu ilkeli tutumumuz devam edecektir." dedi.

"BAE'nin bölücü faaliyetlere verdiği destek sır değildir"

BAE yönetiminin ürkiye hakkında çirkin ve asılsız ithamlarının, bu ülkenin kendi yıkıcı faaliyetlerini örtme saikinin bir ürünü olduğunu dile getiren Aksoy, "BAE, Libya’daki darbecilere yıllardır silah, askeri malzeme ve paralı asker desteği sağlamaktadır. BAE’nin sadece Libya'da değil, Yemen, Suriye ve Afrika Boynuzu dahil tüm bölgemizde uluslararası barış, güvenlik ve istikrarı bozucu hareketleri uluslararası toplumun malumudur. Bu bağlamda BAE'nin, El Şebab başta olmak üzere terör örgütlerine ve Yemen'de bölücü faaliyetlere verdiği destek de sır değildir." ifadelerini kullandı.

"BAE yönetimini haddini bilmeye davet ediyoruz"

BAE yönetimini, Türkiye'ye karşı düşmanca tavır takınmaktan vazgeçmeye ve haddini bilmeye davet ettiklerini belirten Aksoy, "Bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanmasının yolunun herhangi bir ayırım gözetmeden sivil halkı hedef alan gayrimeşru çetelerin değil, Libya Siyasi Anlaşmasının ve meşru Ulusal Mutabakat Hükümetinin desteklenmesinden geçtiğini tekrar vurguluyoruz." dedi.