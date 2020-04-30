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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yardım alan ailelerle görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Edirne, Elazığ, Kırıkkale ve Şırnak'ta Vefa Destek Gruplarının yardım ettiği ailelerle, video konferans yöntemiyle görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vefa Destek Gruplarının yardım ettiği 4 ildeki ailelerle video konferans yaptı.
Ailelerin Ramazan aylarını kutlayan Erdoğan, Vefa Destek Gruplarının gelip gelmediğini sordu.
Görüşmede, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.
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