Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 42 bin 4 test yapıldı. Bu kapsamda, 2 bin 615 kişiye daha COVID-19 tanısı kondu.

Son 24 saatte 93 kişi hayatını kaybederken, iyileşen kişi sayısı 4 bin 846 daha artarak, 48 bin 886 oldu.

Toplam vaka sayısı 120 bin 204, toplam vefat sayısı 3 bin 174, toplam yoğun bakım sayısı 1514, topam entübe sayısı ise 803 oldu.

Test sayısı 1 milyonu geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, test sayısında 1 milyonun geçildiğini belirterek, "Vaka sayısında artış öngörülebilir seyirde. Solunum desteğine ve yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayısında düşüş, iyileşen hasta sayısında ise artış devam ediyor. Bu noktaya gelmek kolay olmadı. Tedbirde ısrarcı olalım." ifadelerini kullandı.