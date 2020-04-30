Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Gri listede yer alan 4 terörist etkisiz hale getirildi
Kars'ın Kağızman ilçesi kırsalında 2 günde etkisiz hale getirilen 7 teröristten 4'ünün gri listede yer aldığı tespit edildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kars'n Kağızman ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı komando birlikleri tarafından son 2 günde 7 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Etkisiz hale getirilen 7 terörsitten 4'ünün Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan, Munzur Gımgım kod adlı Mehmet Yalçın, Erdal kod adlı Adnan Avşar, Harun İslam kod adlı Ercan Tutar, Sipan Mardin kod adlı Hamit Ecer olduğu tespit edildi.
Etiketler: terör operasyon kars kağızman gri listeSon Güncelleme: 30 Nisan 2020 Perşembe 19:21
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