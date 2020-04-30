Hakaret, dolandırıcılık, tehdit ya da terör faaliyetleri gibi suçların çoğu sosyal medya üzerinden işleniyor. Sahte hesaplar üzerinden işlendiği için bu suçların sorumlusu bilinmiyor.

Milliyetçi Hareket Partisi sahte hesaplara savaş açtı, Meclis Başkanlığına kanun teklifi verdi.

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, son zamanlarda yaşanan suç olaylarında sahte hesapların ve grupların öne çıktığına dikkat çekerek, terör gruplarının sahte hesapların arkasına gizlendiğini belirtti.

Meclis'e sunulan kanun teklifine göre, sosyal medya hesapları Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile edinilebilecek. Böylece takma isimlerle ikinci bir hesap açılamayacak. Kimlik numaraları, kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında korunacak.

Yaptırımlara uymayan sosyal ağ sağlayıcılarına ağır idari para cezaları uygulanacak.