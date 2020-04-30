Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan "#BirlikteBaşaracağız" etiketiyle, İstanbul Beşiktaş'ta inşaat malzemeleri satan ve Esnaf Destek Paketinden yararlanan Erkan Şahin'in iş yerinde çekilen görüntüleri paylaştı.

Bakan Albayrak, paylaşımında, "Erhan Bey kardeşimizin dediği gibi kenetlenmeyi, birlik olmayı çok iyi bilen zorlukları beraber aşabilen bir milletiz. Bu büyük milletin her zaman arkasında durmak, ihtiyacı olduğunda yardımına koşmak için tüm kurumlarımız mesai gözetmeksizin görev başında." ifadelerine yer verdi.