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Gündem
AA 25.05.2024 05:58

Dışişleri Bakanlığı 170 personel alacak

Dışişleri Bakanlığı 170 personel alımı yapacak. Aday konsolosluk ve ihtisas memurluğu alım ilanı duyurusu, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Dışişleri Bakanlığı 170 personel alacak

Giriş Sınavı başvuruları 27 Mayıs pazartesi günü saat 9’da başlayacak 14 Haziran Cuma günü saat 18’de sona erecek.

35 yaşını doldurmamış adaylar, “Bilişim ve Bilgi Teknolojileri”, “Teknik Destek” ve “Kurumsal Destek” kategorilerinden birine, e-Devlet kariyer kapısı üzerinden başvuru yapılabilecek.

Giriş sınavının yazılı aşaması 6 Temmuz 2024 tarihinde Ankara’da yapılacak.

Kazananların atamaları, konsolosluk ve ihtisas memurluğu ünvanıyla yapılacak.

Adaylar başvuru kapsamında lisans mezuniyeti ve diğer şartlarla ilgili ayrıntılara, Resmi Gazete ya da Dışişleri Bakanlığı'nın ilgili sayfasından ulaşabilecekler.  

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