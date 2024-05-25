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Gündem
AA 25.05.2024 03:19

Bakan Tunç Tonya Belediye Başkanı Beşel'e saldırıyı kınadı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Trabzon'un Tonya ilçesi Belediye Başkanı Osman Beşel'in odasında darbedilmesini şiddetle kınadığını belirtti.

Bakan Tunç Tonya Belediye Başkanı Beşel'e saldırıyı kınadı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel'e odasında fiili saldırıda bulunulmasıyla ilgili Tonya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alınmıştır. Belediye Başkanı Beşel'e acil şifalar diliyor, saldırıyı şiddetle kınıyorum" dedi.

 

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