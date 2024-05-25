Bakan Tunç Tonya Belediye Başkanı Beşel'e saldırıyı kınadı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel'e odasında fiili saldırıda bulunulmasıyla ilgili Tonya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alınmıştır. Belediye Başkanı Beşel'e acil şifalar diliyor, saldırıyı şiddetle kınıyorum" dedi.
Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel’e odasında fiili saldırıda bulunulmasıyla ilgili Tonya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alınmıştır.— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) May 24, 2024
Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel’e acil şifalar diliyor, saldırıyı şiddetle kınıyorum.