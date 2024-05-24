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Gündem
TRT Haber 24.05.2024 19:17

Dışişleri: Divan’ın kararlarının İsrail tarafından süratle yerine getirilmesini bekliyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan, "Uluslararası Adalet Divanı’nın, İsrail’in Gazze’de Refah’a yönelik saldırılarını durdurmasına ve Refah sınır kapısını insani yardımlara derhal açmasına hükmeden ihtiyati tedbir kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Divan’ın aldığı tüm kararların İsrail tarafından süratle yerine getirilmesini bekliyoruz" denildi.

Dışişleri: Divan’ın kararlarının İsrail tarafından süratle yerine getirilmesini bekliyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan Uluslararası Adalet Divanı’nın ihtiyati tedbir kararına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Uluslararası Adalet Divanı’nın, İsrail’in Gazze’de Refah’a yönelik saldırılarını durdurmasına ve Refah sınır kapısını insani yardımlara derhal açmasına hükmeden ihtiyati tedbir kararını memnuniyetle karşılıyoruz.

Dünyada hiçbir ülke hukukun üstünde değildir. Divan’ın aldığı tüm kararların İsrail tarafından süratle yerine getirilmesini bekliyoruz. Bunu teminen, BM Güvenlik Konseyi’ni üzerine düşeni yapmaya davet ediyoruz."

UAD İsrail kararını açıkladı: İsrail, askeri operasyonlarını durdurmak zorunda
UAD İsrail kararını açıkladı: İsrail, askeri operasyonlarını durdurmak zorunda

Uluslararası Adalet Divanı, yeni tedbir kararlarında, İsrail’in Refah’a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze’ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

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