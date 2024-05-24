Hafif Sağanak Yağışlı 16.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 24.05.2024 15:40

UAD İsrail kararını açıkladı: İsrail, askeri operasyonlarını durdurmak zorunda

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Uluslararası Adalet Divanından (UAD) İsrail aleyhine talep ettiği yeni tedbirlere ve acil önlem talebine ilişkin karar açıklandı. Mahkeme, "İsrail, Filistinlilerin kısmen dahi yok olmasına yol açabilecek yaşam koşullarına sebep veren askeri saldırılarını ve tüm eylemleri derhal durdurmalıdır" dedi.

UAD İsrail kararını açıkladı: İsrail, askeri operasyonlarını durdurmak zorunda

Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Adalet Divanı, İsrail saldırıları altındaki Refah'taki insani durumu 'felaket' olarak sınıflandırdı.

Saldırılar nedeniyle Refah'tan 800 bin kişinin yerinden edildiğine dikkat çekti.

Yerinden edilenlerin insan onuruna yakışır koşullara sahip olmadığına temel ihtiyaçları karşılayacak şartların bulunmadığına vurgu yapıldı.

2 hayır oyuna karşı 13 evet oyu ile İsrail'in ek tedbirler alması talep edildi.

UAD’nin yeni İsrail kararı ne anlama geliyor?
UAD’nin yeni İsrail kararı ne anlama geliyor?

Bu kapsamda, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurması istendi.

Başta Refah olmak üzere sınır kapılarının açılarak Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasına izin vermesi ve soykırımı araştıracak ekiplerin Gazze'ye erişiminin sağlanmasına karar verildi.

İsrail'den 1 ay içinde alınan tedbir kararlarının uygulanmasına dönük rapor sunmasına hükmetti.

Güney Afrika, 29 Aralık'ta İsrail'in, BM Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanına başvurmuş, yargılama süreci 11 Ocak'ta başlamıştı. 

Filistin yönetimi ve Hamas'tan ilk mesaj

Filistin Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Nabil Abu Rudeina, Filistin Yönetiminin Uluslararası Adalet Divanı'nın kararını memnuniyetle karşıladığını ve bunun Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirmeye yönelik uluslararası bir fikir birliğini temsil ettiğini söyledi.

Hamas da kararın memnuniyetle karşılandığını ancak yeterli olmadığını ve Gazze'ye yönelik saldırıların tümüne son verilmesi gerektiğini söyledi.

Netanyahu kurmaylarıyla görüşecek

İsrail basınında yer alan haberde, Netanyahu'nun kurmaylarıyla yerel saatle 17.00'de bir araya geleceği belirtildi.

Görüşmede, UAD'nin bugün açıkladığı kararlara verilecek yanıtın ele alınacağı ifade edildi.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Gazze Güney Afrika İsrail
Sıradaki Haber
İsrail polisinin kısıtlamaları altında Mescid-i Aksa’da cuma namazı kılındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:41
Emine Erdoğan'dan Şule Yüksel Şenler Vakfı Kitap ve Kültür Günleri etkinlik alanına ziyaret
17:31
İsrail'de aşırı sağcı bakanlardan UAD'nin "Gazze'deki saldırıların durdurulması" kararına tepki
17:22
STM'nin geliştirdiği savaş gemileri ve İHA'lar EFES-2024 tatbikatında
17:10
Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Yargı Kurulları Toplantısı'na katıldı
17:12
Japonya, Filistin devletinin tanınması konusunu değerlendiriyor
17:02
Netanyahu UAD'nin kararına verilecek yanıtı ele almak üzere kurmaylarıyla görüşecek
Han Yunus'ta kalacak yer bulamayan Filistinliler, Aksa Üniversitesi'ne sığındı
Han Yunus'ta kalacak yer bulamayan Filistinliler, Aksa Üniversitesi'ne sığındı
FOTO FOKUS
Ankara'da sele kapılan iki kardeş çevredekiler tarafından kurtarıldı
Ankara'da sele kapılan iki kardeş çevredekiler tarafından kurtarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ