Bakan Tunç: UAD'nin kararı Filistin’de akan kanın dinmesi adına önemli ancak yetersiz

Adalet Bakanı Tunç, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD), Güney Afrika’nın İsrail aleyhine talep ettiği yeni tedbirlerle ilgili kararına ilişkin açıklamada bulundu.

Tunç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Uluslararası Adalet Divanının 7 Ekim’den bu yana Gazze ve Refah’ta soykırım yapan işgalci İsrail’in saldırıları durdurmasına ve insani yardımların önünün açılmasına yönelik verdiği karar, Filistin’de akan kan ve gözyaşının dinmesi adına önemli ancak yetersizdir.

İşgalci İsrail, Uluslararası Adalet Divanının aldığı kararlara en kısa sürede uymalıdır.

Yaklaşık 8 aydan bu yana 36 bine yakın Filistinlinin hayatını kaybetmesine, 80 binden fazla Filistinlinin ise yaralanmasına neden olan barbar İsrail, işlediği savaş ve insanlık suçlarına son vermelidir.

"İsrailli yetkililer, en kısa sürede hak ettikleri cezaya çarptırılmalıdır"

İsrail, terör örgütü gibi davranmayı bırakmalı, uluslararası hukukun gereğini yerine getirmelidir.

Demokrasiye ve insan haklarına inanan ülkeler ve uluslararası kuruluşlar da İsrail’in kararlara uyması noktasında harekete geçmelidir. İnsanlık vicdanında mahkum olan İsrailli yetkililer, en kısa sürede hak ettikleri cezaya çarptırılmalıdır.

Türkiye olarak İsrail’in hain saldırıları duruncaya ve İsrailli yetkililer cezalandırılıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

Masum Filistinli kardeşlerimizin haklı davasında yanlarında olmaya, dünyada hakkı ve adaleti savunmaya devam edeceğiz.