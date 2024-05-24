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Gündem
TRT Haber 24.05.2024 14:52

MİT'ten Hakurk'a nokta operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK mensubu 'Nujiyan İsyan' kod adlı Hadice Kaya ve Suriye vatandaşı 'Diljin Azadi' kod adlı Heva Kivelçek'i Hakurk'ta gerçekleştirdiği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT'ten Hakurk'a nokta operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı, Hadice Kaya ve Heva Kivelçek isimli iki teröristin, örgüt yöneticilerinin Hakurk'taki Türk Silahlı Kuvvetleri harekat bölgesine yönelik eylem talimatlarını içeren notları taşıdıklarını tespit etti.

Bunun üzerine MİT, 2 teröristi adım adım izlemeye başladı.

MİT'in örgüt içerisindeki ajanları sayesinde 2 teröristin örgüt üst yönetiminin talimatlarını aktarmak üzere gece saatlerinde harekete geçecekleri öğrenildi.

Takip sonrası operasyon kararı alındı

Takip sonrası MİT tarafından teröristlere yönelik bir operasyon kararı alındı. Hadice Kaya ile Heva Kivelçek nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Teröristler Hadice Kaya ve Heva Kivelçek'in 2015'te terör örgütüne katılarak Irak'ın kuzeyindeki Gara, Avaşin ve Hakurk'ta terörist faaliyetlerde yer aldıkları tespit edildi.

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