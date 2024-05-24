Kurtulmuş: Yayınevinin 40.yılına gelmiş olması her türlü takdirin üstünde

Kurtulmuş, programda yaptığı konuşmada, "İslam ve Modern İnsanın Çıkmazı" kitabının yayınevinden çıktığı ilk günleri hatırladığını, çok büyük fedakarlıklarla kurulan bu yayınevinin bugün 40. yılına gelmiş olmasının her türlü övgü ve takdirin üstünde olduğunu söyledi.

Türkiye'de 1980 sonrasında kartların yeniden karıldığı, fikirlerin yeniden bir şekilde dizayn edilmeye çalışıldığı ortamda, İslam medeniyetine, düşüncesine ilişkin yepyeni bir soluk olarak İnsan Yayınlarının yayın dünyasında yer aldığını vurgulayan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Burada bulunan çok saygıdeğer arkadaşlarımızın İnsan Yayınlarına katkılarını biliyoruz. Ama müsaadenizle hep beraber, kendisini her platformda aradığımız İlhan Akıncı kardeşimizi de hayırla yad etmek isterim. Allah razı olsun, onun emekleri olmasaydı herhalde İnsan Yayınları bu noktaya kadar gelemezdi. Evlatlarına da ayrıca hayrulhalef oldukları için teşekkür ederiz. Babalarının bıraktığı izi takip ettiler ve büyük fedakarlıklarla bugüne kadar bu yayınevini getirdiler."

Bir yayınevinin düşünce dünyasında bu kadar kalıcı olabilmesinin takdire şayan olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Bunda herhalde hep bir arayışın içinde olunmasının çok büyük etkisi vardır. Ama ondan evvel de bütün bu yayıncılık faaliyetlerini yaparken hiçbir şekilde ticari bir kaygının güdülmemiş olduğunu yakinen biliyoruz. Onun da çok büyük bir katkısı olduğunu ifade etmek isterim." dedi.

[Fotoğraf: AA]

Kurtulmuş, İnsan Yayınları denilince ilk akla gelen isimlerden birinin Seyyid Hüseyin Nasr olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bütün dünyanın büyük bir karmaşa içerisinde olduğu, Türkiye'nin bir hercümerç içerisinde olduğu bir dönemde, İslam'ın sadece bir inanç sistemi, sadece bir din, sadece bir yaşayış tarzı olmanın ötesinde ve üstünde bir düşünce sistemi, bir felsefe, bir medeniyet anlayışı ve onun içerisinden de çok güçlü medeniyetlere kuvvet veren bir düşünce sistematiği olduğunu bizim neslimize hatırlatmıştır. Tabiri caizse İslam medeniyetinin geçmiş birikimlerini Seyyid Hüseyin Nasr'ın kitapları üzerinden yeniden okuma fırsatına kavuştuk. Türkiye'nin önemli entelektüel nüvesini teşkil eden gençleri çok ciddi etkilediğini de herhalde hepimiz teslim ederiz."

Cornell Üniversitesinde her yıl dünya çapında tanınan bir profesörün konferanslara davet edildiğini, 1992'de ise bu ismin Seyyid Hüseyin Nasr olduğunu anlatan Kurtulmuş, kitaplarından tanıdığı Nasr ile ilk kez burada karşılaştığını ifade etti.

Öğrencilik yıllarında Cornell Üniversitesinin bir şapelinde vaiz kürsüsüne çıktığını ve Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetler okuyup mealini aktardığını belirten Kurtulmuş, sonrasında Seyyid Hüseyin Nasr'ın konuşma yaptığını söyledi.

Kurtulmuş, "Ayetikerimelerin meallerini vermiştim, ondan sonra üstadın çok uzun olmayan ama salonda tamamına yakınının gayrimüslim olduğu topluluğun, insan ve modern hayatın çıkmazına ilişkin sözlerini ne kadar dikkatli, her kelimesini ne kadar özümseyerek dinlediklerini hatırlıyorum. Herhalde o gün o konferansı dinleyenler için de büyük bir etki bırakmıştır. Hayatları boyunca üzerlerinde o tesiri hissetmişlerdir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

"İlim ve entelektüel dünyasından bir insan kaybetmediniz"

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Nasr ile yıllar önce Eyüpsultan'daki Pierre Loti Tepesi'nde yaşadığı bir anısını da paylaşan Kurtulmuş, "İbrahim Kalın, o zaman yeni danışmanlığa başlamıştı. Seyyid Hüseyin Nasr, şu sözünü söylemişti: 'Evet, siz siyasete bir adam kazandınız ama biz de ilim dünyasından bir adam kaybettik.' Ben şunu söyleyeyim. İlim ve entelektüel dünyasından bir insan kaybetmediniz. İbrahim Kalın kardeşimiz her ne kadar fiziken üniversite çevresinde olmasa da yine entelektüel çevrelerle irtibatını sürdürmeye devam ediyor." diye konuştu.

Kurtulmuş, Seyyid Hüseyin Nasr'ın fikirlerinin İslam düşüncesinde yeni ufuklar ve kapılar açtığını belirterek, "Onları yoğurarak, tartışarak, onlarla büyüyerek mücadelenin içerisinden geçmiş olan kadrolar, bugün çok şükür Türkiye'de iş başındadır. Ellerinden geldiğince bu işlerde kendi perspektifleri içerisinde Türkiye'de katkıda bulunmaya çalışıyorlar." dedi.

İnsan Yayınlarının merhum kurucusu İlhan Akıncı'nın çocuklarına düzenledikleri organizasyon için teşekkür eden Kurtulmuş, Nasr'a ise uzun ömürler diledi.

İslam araştırmaları profesörü, mütefekkir Seyyid Hüseyin Nasr'ın onur konuğu olarak katıldığı programda, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekip Avdagiç, IRCICA Genel Direktörü Mahmud Erol Kılıç, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Politikaları Kurulu Başkanı İskender Pala, İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Mehmet Görmez ile kültür, sanat ve edebiyat dünyasından çok sayıda isim yer aldı.