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TRT Haber 25.05.2024 04:49

Atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Kararı ile Libya Büyükelçiliği görevine Güven Begeç, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilciliğine de, Burak Akçapar atandı. Cumhurbaşkanı ayrıca 7 üniversiteye rektör ataması yaptı. Atama Kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Atama kararları Resmi Gazete'de
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Libya'nın Türk Büyükelçiliği görevine Güven Begeç getirildi. Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine ise Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Burak Akçapar atandı.

Rektör atamaları yapıldı

7 üniversiteye de rektör ataması yapıldı. Buna göre, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne Musa Kazım Arıcan getirildi.

Başkent Üniversitesi Rektörlüğüne Hakan Özkardeş'in, Bilecik Şeyh Edebali Rektörlüğüne ise Zafer Asım Kaplancıklı'nın ataması yapıldı.

İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğü için görevlendirilen isim ise Ersoy Kocabıçak oldu.

Atama Kararları kapsamında, İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğüne Mustafa Ege Yazgan, İstanbul Galata Üniversitesi Rektörlüğüne Şeyma Aydınoğlu, İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğüne de Mustafa Kara getirildi.

  

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