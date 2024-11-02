Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Cibuti'de temaslarını sürdürüyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Cibuti'de 14 Afrika ülkesinin Dışişleri Bakanları'nın katıldığı konferansa iştirak ediyor.

Fidan, konferans marjında ikili görüşmeler de gerçekleştiriyor.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, Fidan'ın Cibuti Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Mahmud Ali Yusuf ile bir araya geldiği ifade edildi.

Fidan, Moritanya Dışişleri Bakanı Merzuk ve Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Muhammed ile görüştü

Bakan Fidan, Cibuti'de düzenlenen Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı kapsamında AfB Komisyonu Başkanı Muhammed ile görüştü.

[Fotoğraf: AA]

Hakan Fidan, daha sonra Moritanya Dışişleri Bakanı Muhammed Salim Veled Merzuk ile bir araya geldi.