Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan F-35 açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, Sırbistan'ın Antalya Fahri Konsolosluğu'nun resmi açılışını gerçekleştirdikten sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Münbiç’teki süreci anlatan Çavuşoğlu, “Bugüne kadar ayrı ayrı devriyeler gezildi bu süreçte de eğitim çalışmaları yapıldı ne için birlikte devreye gezilmesi ve daha sonra YPG'nin çekilmesi ve Münbiç’in güvenliği konusunda ortak tedbirlerin alınması. Bunlar yapılırken de yerel halkın hem Münbiç'in güvenliğini tesis edecek kişilerin yerel halktan belirlenmesi hem de bu bölgeyi yönetecek kişilerin belirlenmesi konusunda birlikte çalışılması.” dedi.

Şu ana kadar birkaç günlük takvimde gecikme olsa da sürecin aksamadan ilerlediğini belirten Çavuşoğlu, Münbiç’te ortak devriye dönemine geçildiğini söyledi.

“Bir tarafın vazgeçebileceği bir süreç değil”

F-35 konusuna da değinen Çavuşoğlu şunları söyledi:

“F-35 konusunda biliyorsunuz yönetim kongreye bir 90 gün içinde rapor yazacak. Bu süreçte tabii ki hiçbir teslimi olmayacak, zaten ilk uçaklar teslim edildi. Bu fiiliyatta herhangi bir kısıtlama getirmiyor ama bunların kendi iç prosedürü. Diğer konularda yine F-35 konusunda da zaten biz bunun bir ortağıyız. Yani ben istedim olmadı veya Türkiye çıksın gibi bir tarafın vazgeçebileceği bir süreç değildir.”

Kaynak: TRT Haber