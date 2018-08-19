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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kutlama

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yeniden AK Parti Genel Başkanı seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kutlama mesajı gönderdi.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyevden Cumhurbaşkanı Erdoğana kutlama

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yeniden AK Parti Genel Başkanı seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladı.

Aliyev, "Aziz Kardeşim" hitabıyla başladığı mesajında, "Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Başkanlığı'na yeniden seçilmeniz dolayısıyla sizi samimi, kalpten tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, mesajında şunları kaydetti:

"Kurucusu olduğunuz partinin yeniden başkanı seçilmeniz, parti üyelerinin size olan sonsuz inanç ve güveninin bir göstergesidir. Türkiye'nin gelişmesi ve refahına gösterdiğiniz yüksek hizmetlere verilen bir değerdir.

Bugün Azerbaycan ile Türkiye'nin dostluğu ve kardeşliği, ilişkileri her alanda gelişmektedir. Bu ilişki bölgesel güvenliğin ve istikrarın gelişmesine de katkı veriyor.

Karşılıklı işbirliği, birlikte gerçekleştirdiğimiz büyük projeler, stratejik işbirliğimizi güçlendiren önemli unsurlardır. Azerbaycan-Türkiye arasıdaki müttefikliğimiz ve kardeşliğimiz, bundan sonra da güçlenerek gelişecektir. Size can sağlığı, işlerinizde başarılar, Türk halkına da daima barış ve refah diliyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: kutlama mesajı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, AK Parti
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