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Hacı adayları Arafat’a çıkmaya başladı

Farklı ülkelerden Mekke’ye gelen yüz binlerce hacı adayı, Arafat’a çıkmaya başladı.

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Hacı adayları Arafata çıkmaya başladı

Kutsal topraklarda bulunan hacı adayları, Kurban Bayramı öncesi son tavaflarını yaptıktan sonra Arafat'a çıkmaya başladı. Hacı adayları tavaf esnasında Kabe'de dua etti.

Mescid-i Haram'a ulaşımda kullanılan servis otobüsü hizmetinin durdurulmasına rağmen hacı adayları, gece gündüz demeden yaya olarak Kabe’ye gidip, tavaf ve Safa ve Merve tepeleri arasında say yapıyor.

Farklı renk ve dillerde yüz binlerce Müslüman'ı buluşturan Mescid-i Haram'da, hacı adaylarından bazıları metaf denilen tavaf alanının kenarında Kur'an-ı Kerim okuyor, bazıları gerek kendi dillerinde gerek Arapça dualarla Kabe'yi tavaf ediyor.

Geceyi Arafat’ta geçirecek hacı adayları, arife günü Müzdelife’ye, oradan da Mina’ya geçecek. Hac ibadeti, şeytan taşlamanın ardından veda tavafı ile sona erecek.

Kaynak: AA

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