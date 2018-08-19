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Liderlerin bayram programları belli oldu

Parti genel başkanlarının Kurban Bayramı programları netleşti.

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Liderlerin bayram programları belli oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bayramı ailesiyle Ankara'nın dışında geçirecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kurban Bayramı'nda Ankara'da olacak. MHP'de bayramlaşma bayramın ikinci günü saat 14.00'te parti genel merkezinde yapılacak.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise bayramı memleketi Kocaeli'de karşılayacak. Akşener, bayramın ikinci günü Ankara'da bulunacak ve partililerle bayramlaşacak.

Destici ve Karamollaoğlu da Ankara'da

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bayram namazını Tacettin Camii'nde kılacak ardından Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret edecek. Destici, bayramın ikinci günü parti genel merkezinde saat 12.30'da partililerde bayramlaşacak.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise bayramı Ankara'da karşılayacak liderlerden. Karamollaoğlu, bayram namazını parti genel merkezinin yanındaki Hamidiye Camii'nde kılacak, partililerle ikinci gün bayramlaşacak.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal ise bayramda memleketi Afyonkarahisar'da olacak.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de bayramı İstanbul'da geçirecek.

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal bayramın birinci günü Aydın'da olacak. Aksakal, bayramın ikinci günü saat 14.00'te parti genel merkezinde partililerle bayramlaşacak.

Kaynak: AA 

Etiketler: Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, MHP Genel Başkanı devlet bahçeli, kurban bayramı, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici
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