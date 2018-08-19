Büyükelçi Demir: Maarif Vakfı'na devredilen okullar örnek oluyor

10. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Ankara'ya gelen Türkiye'nin Abidjan Büyükelçisi Esra Demir, Fildişi Sahili'ndeki FETÖ okullarının Maarif Vakfı'na devri, ikili ilişkiler ve bu ülkedeki yatırım fırsatları gibi konulara dair soruları yanıtladı.

FETÖ'nün bu ülkede bulunan dört okulunun yakın zamanda Maarif Vakfı'na devredildiğini söyleyen Demir, "FETÖ yapılanması, Fildişi Sahili'nde diğer Afrika ülkeleri kadar derin değil." ifadesini kullandı. Demir, bu ülkenin, ilgili yerel mevzuat çerçevesinde, okulların devri sürecinde gerekli kolaylığı sağladığını dile getirdi.

Demir, ülke makamlarının, FETÖ tehdidi konusundaki uyarılarına hızla reaksiyon vererek, konuyu ciddiyetle ele aldığının altını çizdi.

“Diğer ülkelerde benzer adımların atılması için örnek oluyor”

Söz konusu okulların Maarif Vakfı'na devri sırasında burada öğrenim gören çocukları ve ailelerini mağdur etmemek için gerekli düzenlemelerin yapıldığına değinen Demir, "Eylül ayında başlayacak yeni öğrenim yılı itibarıyla buradaki okullar, Maarif Vakfı çatısı altında Fildişi Sahilli çocuklara hizmet vermeye başlayacak." diye konuştu.

Demir, Fildişi Sahili'nin, FETÖ'yle mücadelede diğer Afrika ülkeleri için de emsal teşkil edeceğini belirterek, "Kapatılan ya da Maarif Vakfı'na devredilen her okul, Afrika bölgesindeki diğer ülkelerde benzer adımların atılması için örnek oluyor." dedi.

Bu ülkede halen FETÖ'yle iltisaklı bazı küçük ölçekli firmaların bulunduğuna işaret eden Demir, "Bunların da Türkiye'ye yönelik yanlış haber yaymasını engellemek adına büyükelçilik olarak sürekli tetikteyiz. Yerel makamlarla iletişim halinde gerekli müdahale ve düzeltmeleri yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Yatırım potansiyeli

Türkiye'den bu ülkeye yönelik yatırımların neredeyse tamamının inşaat sektöründe gerçekleştirildiğini kaydeden Demir, Sanko Holding ve İnci Grup'un ortak girişimiyle ülkenin ticari merkezi konumundaki Abidjan'da bir beton santrali kurulduğunu hatırlattı.

Fildişi Sahili'ne her alanda yatırım yapılabileceğini vurgulayan Demir, bu ülkenin yüzde 8 ekonomik büyüme hızına ulaştığını aktardı.

Gıdadan, ilaç sektörü ve tekstil alanlarına kadar yatırım olanaklarının çeşitlendirilebileceğini belirten Demir, Türk yatırımcısına bu ülkedeki fırsatları değerlendirme çağrısında bulundu.

Büyükelçi Demir, Fildişi Sahili'nde emniyet sorununun bulunmadığının altını çizerek, bu anlamda Türklerin yatırım güvenliği kaygısının olmadığına işaret etti.

THY her gün uçuyor

Türk Hava Yolları'nın (THY), İstanbul'dan Abidjan'a günlük seferler düzenlediğini aktaran Demir, "Büyükelçiliğimize vize için gelen herkes, bizlere 'Gidenler, Türkiye'yi çok övüyor. Hem gezip görmek, hem de orada alışveriş yapmak istiyoruz' diyor." ifadesini kullandı.

Fildişi Sahili halkının, Türkiye'ye son derece pozitif baktığına işaret eden Demir, iki ülke liderlerinin de karşılıklı ziyaretlerle dostluğun pekişmesinde büyük rol oynadığını vurguladı.

Demir, bu olumlu iklimin iş dünyasına yansımalarının da açıkça görüldüğüne dikkati çekerek, ülkeler arasındaki üst düzey temasların, ilişkilerin daha da gelişmesine büyük katkı sağlayacağını dile getirdi.

Kaynak: AA