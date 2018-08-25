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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Ürdünlü mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile telefonda görüştü.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Ürdünlü mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile telefonda görüştü.

Kaynak: AA

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