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TSK'dan Münbiç hattında 35. devriye

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç hattında 35'inci devriye görevini tamamladı.

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TSKdan Münbiç hattında 35. devriye

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Fırat Kalkanı Harekat alanıyla Münbiç hattında devriye görevlerini sürdürüyor.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri bugün 35'inci koordineli/bağımsız devriye faaliyetini yerine getirdi.


 

Kaynak: AA

Etiketler: tsk, munbic, fırat kalkanı, devriye
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