Haber Giriş: 30 Haziran 2022 Perşembe 22:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Ukrayna
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