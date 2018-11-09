  • 09 KASIM 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 5.475
    EURO 6.213
  • BIST 92716.33
    ALTIN 215.144
Buradasınız : » » Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Türkmenistan'da

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Türkmenistan'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk firmalarına verdiği destek dolayısıyla Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'a teşekkür etti.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Türkmenistanda

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,Türkmenistan'daki resmi temasları kapsamında başkent Aşkabat'ta Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov tarafından kabul edildi.

Çavuşoğlu, kabulün ardından yaptığı açıklamada, Türk firmalarına verdiği destek dolayısıyla Berdimuhammedov'a teşekkür ettiğini belirtti.

Berdimuhammedov'un ileride Türk firmalarına verdiği desteği sürdüreceği sözlerini aktaran Çavuşoğlu, dışişleri bakanları olarak görüşmelere devam edeceklerini söyledi. 

Çavuşoğlu, 3 yıl sonra başkent Aşkabat'ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, toplantı için Berdimuhammedov'a teşekkür etti. 

Kaynak: AA

Etiketler: Türkmenistan, Mevlüt Çavuşoğlu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER