Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Türkmenistan'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,Türkmenistan'daki resmi temasları kapsamında başkent Aşkabat'ta Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov tarafından kabul edildi.

Çavuşoğlu, kabulün ardından yaptığı açıklamada, Türk firmalarına verdiği destek dolayısıyla Berdimuhammedov'a teşekkür ettiğini belirtti.

Berdimuhammedov'un ileride Türk firmalarına verdiği desteği sürdüreceği sözlerini aktaran Çavuşoğlu, dışişleri bakanları olarak görüşmelere devam edeceklerini söyledi.

Çavuşoğlu, 3 yıl sonra başkent Aşkabat'ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, toplantı için Berdimuhammedov'a teşekkür etti.

Kaynak: AA