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Kaşıkçı'nın nişanlısı: Bizi vasiyetinden bile mahrum ettiler

Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı, Kaşıkçı'nın öldürüldükten sonra eritildiği iddialarıyla ilgili, "Bizi vasiyetinde olduğu gibi Medine'ye defninden bile mahrum ettiler" dedi.

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Kaşıkçının nişanlısı: Bizi vasiyetinden bile mahrum ettiler

Öldürülen Suudi gazeteci Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz, "Kaşıkçı'nın öldürüldükten sonra eritilerek yok edildiği" iddialarına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz, Cemal Kaşıkçı'nın fotoğrafına da yer verdiği paylaşımında, "Sevgili Cemal’in öldürüldükten sonra eritilerek yok edildiğine dair haberlere dair yaşadığım şok ve üzüntüyü ifade etmek için yeterli kelime bulamıyorum. Bizi vasiyetinde olduğu gibi Medine’ye defninden bile mahrum ettiler. Gerçekten bunu yapanlar insan olabilir mi?" ifadelerini kullandı.

Hatice Cengiz, aynı fotoğrafın yer aldığı Arapça ve İngilizce paylaşımlar da yaptı.

Kaynak: AA

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