Haber Giriş: 8 Şubat 2021 Pazartesi 18:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tunuslu mevkidaşı ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tunus Dışişleri Bakanı Osman el-Cerendi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Tunus Dışişleri Bakanı Osman el-Cerendi'nin görüşmesinde Libya konusu ele alındı.
Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde 5 Şubat'ta İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu (LSDF) üyelerinin oylaması sonucunda, Libya'da 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.
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