Haber Giriş: 8 Şubat 2021 Pazartesi 17:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Akar, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landrut'u kabul etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile görüştü.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'u kabul ettiği bilgisi verildi.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut’u kabul etti.https://t.co/WKoS9U4msi#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/AFcE5rz6a1— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 8, 2021
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Hulusi Akar Avrupa Birliği
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