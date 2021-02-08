Türk Hava Yolları (THY), sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi:

"İsrail yetkili makamlarınca alınan karar uyarınca İsrail çıkışlı ve varışlı tüm uluslararası uçuşlar 21 Şubat 2021 tarihine kadar geçici olarak durdurulmuştur."

Yolcular bilet işlemlerini çağrı merkezinden, satış ofislerinden veya satın alınan acenteye başvurarak gerçekleştirebilecek.