Haber Giriş: 8 Şubat 2021 Pazartesi 16:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
THY İsrail seferlerini durdurma kararını uzattı
[Fotoğraf: Arşiv]
THY, İsrail çıkışlı ve varışlı tüm uluslararası uçuşların geçici olarak durdurulma kararını, 21 Şubat'a kadar uzattı.
Türk Hava Yolları (THY), sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada şöyle denildi:
"İsrail yetkili makamlarınca alınan karar uyarınca İsrail çıkışlı ve varışlı tüm uluslararası uçuşlar 21 Şubat 2021 tarihine kadar geçici olarak durdurulmuştur."
Yolcular bilet işlemlerini çağrı merkezinden, satış ofislerinden veya satın alınan acenteye başvurarak gerçekleştirebilecek.
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