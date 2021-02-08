Elazığ'da hayatını kaybeden şaire Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cezaevinden gönderdiği mektup 22 yıl sonra ortaya çıktı.

Elazığ'da Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi emekli öğretim üyesi ve şair Ahmet Tevfik Ozan, geçirdiği kalp krizi sonucu geçtiğimiz ocak ayında hayatını kaybetti.

1980 darbesi sonrasında bir dönem cezaevinde kalan ardından tıp eğitimine devam eden Ozan'ın, 1999 yılında Pınarhisar Cezaevi'nde tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup yazdığı ve eserlerini yolladığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise o dönem kendi el yazısıyla Ahmet Tevfik Ozan'a teşekkür mektubu gönderdi.

22 yıllık mektup, oğulları tarafından Ozan'ın belgeleri arasından bulunarak ilk defa gün yüzüne çıktı.

Mektupta şu fadeler yer alıyor:

“Sayın Doktor Tevfik Ozan Kardeşim; Gönderme nezaketini gösterdiğiniz eserlerinizi aldım. Teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun diyorum. Geçici bir mekandayız. Bunun bizler için anlamlı veya farklı süreç olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Sizlere de bulunduğunuz görevde başarılar diliyorum. Selam ve Dua.. Allah’a emanet olunuz”