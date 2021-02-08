Bakan Karaismailoğlu: Gar binası ulaşım hattımızın bir parçası olacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, restorasyon çalışmaları sona erdiğinde gar binasının demiryolu faaliyetlerine devam edeceğini ve ulaşım hattının bir parçası olacağını söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Haydarpaşa Garı’nda devam eden restorasyon ve arkeolojik kazı çalışmalarını yerinde inceledi.
Tarihi Haydarpaşa Gar Alanı, Arkeopark ve Gar Kompleksi’nin tasarım konseptiyle Türkiye’de ve dünyada bir ilk olacağını vurgulayan Karaismailoğlu, ulaştırma ve haberleşme projeleri için yoğun bir çalışma içinde bulunduklarını söyledi.
En kısa zamanda açılması planlanıyor
Haydarpaşa Garı’nın herkesin ortak değeri olduğunu ve çalışmaları bu bilinçle yürüttüklerini vurgulayan Karaismailoğlu, garı aslına uygun şekilde restore ederken olası bir deprem ihtimaline karşı da güçlendirme yaptıklarını açıkladı.
7 Aralık 2015 tarihinde başlayan Haydarpaşa Gar Binası’nın komple tadilatı çalışmalarının en kısa zamanda bitirilmesi ve hizmete açılması planlanıyor.
Gar, restorasyon, müze ve arkeopark çalışmaları tamamlandığında, demiryolu faaliyetlerine de devam edecek ve ulaşım hattının bir parçası olacak.
Arkeolojik kazı alanı da incelendi
Haydarpaşa’da çalışmalara başlanan bölgede 8 bin 500 yıl öncesine dayanan kalıntıların çıkması üzerine arkeolojik çalışmalara başlandığını hatırlatan Karaismailoğlu, projenin tamamlanması için kültürel mirasların açığa çıkarılması gerektiğini söyledi.
Hem istasyon hem de ulaşım aksı olarak hizmet verecek projede, kazılarda çıkarılan antik kalıntıların sergileneceği bir müze de yer alacak.