Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Haydarpaşa Garı’nda devam eden restorasyon ve arkeolojik kazı çalışmalarını yerinde inceledi.

Tarihi Haydarpaşa Gar Alanı, Arkeopark ve Gar Kompleksi’nin tasarım konseptiyle Türkiye’de ve dünyada bir ilk olacağını vurgulayan Karaismailoğlu, ulaştırma ve haberleşme projeleri için yoğun bir çalışma içinde bulunduklarını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

En kısa zamanda açılması planlanıyor

Haydarpaşa Garı’nın herkesin ortak değeri olduğunu ve çalışmaları bu bilinçle yürüttüklerini vurgulayan Karaismailoğlu, garı aslına uygun şekilde restore ederken olası bir deprem ihtimaline karşı da güçlendirme yaptıklarını açıkladı.

7 Aralık 2015 tarihinde başlayan Haydarpaşa Gar Binası’nın komple tadilatı çalışmalarının en kısa zamanda bitirilmesi ve hizmete açılması planlanıyor.

Gar, restorasyon, müze ve arkeopark çalışmaları tamamlandığında, demiryolu faaliyetlerine de devam edecek ve ulaşım hattının bir parçası olacak.

[Fotoğraf: AA]

Arkeolojik kazı alanı da incelendi

Haydarpaşa’da çalışmalara başlanan bölgede 8 bin 500 yıl öncesine dayanan kalıntıların çıkması üzerine arkeolojik çalışmalara başlandığını hatırlatan Karaismailoğlu, projenin tamamlanması için kültürel mirasların açığa çıkarılması gerektiğini söyledi.

Hem istasyon hem de ulaşım aksı olarak hizmet verecek projede, kazılarda çıkarılan antik kalıntıların sergileneceği bir müze de yer alacak.