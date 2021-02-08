Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, CHP'nin çizgisinin değişmediğini savundu.

Muharrem İnce'nin istifa karını değerlendiren Öztrak, "CHP asırlık bir çınardır. Cumhuriyet Halk Partisi'ni suçlayarak partiden ayrılmalarını doğru bulmuyoruz" dedi.

İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin, Anayasa Mahkemesi'nin "hak ihlali" kararının ardından Enis Berberoğlu hakkındaki infazın durdurulmasına hükmetmesi de gündemdeydi.

Mahkeme kararının Adalet Bakanlığına gelmesi, bakanlığın da vakit kaybetmeden bunu TBMM'ye göndermesi gerektiğini aktaran Öztrak, "TBMM Başkanı da ilk oturumda bu kararı okutarak arkadaşımızın gasp edilen hakkının iadesini sağlamalıdır." diye konuştu.