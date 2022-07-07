Bakan Çavuşoğlu, Lavrov ile görüşmesine ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında görüştüğüm Rus mevkidaşım Lavrov'la, Ukrayna'daki savaşı, gıda güvenliğini ve Suriye'deki gelişmeleri ele aldık."

G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında baş başa görüştüler

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Lavrov ve Çavuşoğlu'nun, Endonezya'nın Bali Adası'nda gerçekleştirilen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde ikili görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Görüşmeler sırasında Ukrayna'daki duruma vurgu yapılarak uluslararası ve bölgesel gündem hakkında kapsamlı bir görüş alışverişi yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Ukrayna makamlarını daha önce varılan barış anlaşmalarından geri çekilmeye teşvik eden Kiev rejiminin militarist emellerine yönelik Batı'nın daha fazla desteğinin kabul edilemezliği konusundaki Rusya'nın ilkeli tutumu vurgulandı" ifadelerine yer verildi.

Yabancılar dahil Ukrayna'daki sivillerin ve ekonomik operatörlerin güvenliğini sağlamak için diplomatik ve askeri departmanlar arasındaki çabaların daha fazla koordinasyonunun öneminin vurgulandığı ifade edilen açıklamada, iki bakanın Rusya ve Türkiye arasında Karadeniz'de ve çok taraflı yapılar çerçevesinde etkileşimi dahil diğer uluslararası konulara değindiği aktarıldı.

Her iki bakanın, 2022'de Rusya ve Türkiye arasındaki en yüksek düzeydeki siyasi diyalog dinamiklerinden duydukları memnuniyeti dile getirdiği aktarılan açıklamada, bakanların, Rusya ve Türkiye yöneticilerinin yüz yüze görüşme dahil yakın temasları sürdürmeye hazır olduklarını yineledikleri belirtildi.