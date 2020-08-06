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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Malta Cumhurbaşkanı Vella ile görüştü
[Fotoğraf: Twitter/@MevlutCavusoglu]
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Malta Cumhurbaşkanı George Vella tarafından kabul edildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı.
Çavuşoğlu, yaptığı paylaşımda, "Vella'ya Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın iyi dileklerini ilettik. Malta Dışişleri Bakanı olduğu dönemde imzalanan anlaşmalar, ilişkilerimizin gelişmesine önemli katkı sağladı. Libya'daki kriz ve düzensiz göç konusunda Malta'yla birlikte çalışacağız" ifadesini kullandı.
#Malta Cumhurbaşkanı George Vella’ya Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’ın iyi dileklerini ilettik. Malta Dışişleri Bakanı olduğu dönemde imzalanan anlaşmalar ilişkilerimizin gelişmesine önemli katkı sağladı. Libya’daki kriz ve düzensiz göç konusunda Malta’yla birlikte çalışacağız. pic.twitter.com/2ZGT78aBYk— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) August 6, 2020
Etiketler: dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu malta cumhurbaşkanıSon Güncelleme: 6 Ağustos 2020 Perşembe 20:06
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