Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı.

Çavuşoğlu, yaptığı paylaşımda, "Vella'ya Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın iyi dileklerini ilettik. Malta Dışişleri Bakanı olduğu dönemde imzalanan anlaşmalar, ilişkilerimizin gelişmesine önemli katkı sağladı. Libya'daki kriz ve düzensiz göç konusunda Malta'yla birlikte çalışacağız" ifadesini kullandı.