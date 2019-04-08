Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Milanesi ile telefon görüşmesi yaptı.

İkili, görüşmede Libya'daki son durumu ele aldı.

Kaynak: AA