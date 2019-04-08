Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Milanesi ile telefon görüşmesi yaptı.
İkili, görüşmede Libya'daki son durumu ele aldı.
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Milanesi ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Milanesi ile telefon görüşmesi yaptı.
İkili, görüşmede Libya'daki son durumu ele aldı.
Kaynak: AA