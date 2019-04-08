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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı
08 Nisan 2019 Pazartesi 18:17 - Son Güncelleme 08 Nisan 2019 Pazartesi 18:35
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da şehit olan piyade er Mehmet Kaya'nın ailesine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın Yayladağ'ı ilçesinde hudut emniyet görevini icra ederken Suriye'nin Yamadi bölgesinden açılan ateş sonucu şehit düşen piyade er Mehmet Kaya'nın ailesine başsağlığı telgrafı göndererek, taziyelerini iletti.
Kaynak: AA
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