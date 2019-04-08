AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yerel seçim sonuçları ve itiraz sürecine ilişkin açıklama yaptı.

Yavuz, "Ne yaparlarsa yapsınlar biz asla hukukun dışına çıkmayacağız, yasal yolları denemek hakkımız ve sonuna kadar da bu hakkı deneyeceğiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz açıklama yapıyor. https://t.co/yetyiDIUyS — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 8 Nisan 2019

Yavuz sözlerini şöyle sürdürdü;

Maddi hata düzeltmelerinin yüzde 80'i aleyhimize cereyan ediyor. Bu nasıl oluyor? Yüzde 20 kadarı CHP aleyhine. Yüzde 80 nerede, yüzde 20 nerede...

Bizim yaptığımız şu arkadaşlar, sandıktan çıkanı kabul etmemek değil, bir kere dedikleri gibi. Bizim yaptığımız bilakis sandığa ne girmiş ise girdiği şekliyle onun çıkması ve kayıtlara da tam o iradeye göre kaydedilmesidir.

(Bırakın da bu işin peşini mazbatamızı alalım.) Yangından mal kaçırırcasına davranıyorlar. Bunu bizden kimse beklemesin. Bize emanet edilen her oya sonuna kadar sahip çıkmak görevimizdir.

Oyların sadece yüzde 5,9'u sayıldı. Sadece geçersiz oyların sayımından AK Parti lehine kaydedilen oy sayısı 5 bin 69'dur.

"Aradaki oy farkı 14 binlere indi"

1 Nisan'da 29 bin olan fark, 2 Nisan'da 24 bine, 3 Nisan'da 21 bine iniyor ve böyle devam ediyor, 19 bin, 18 bin, 17 bin, 15 bin ve bugün 14 binleri görüyorsa ki gördü, demek ki ortada bir yolsuzluk var, bir oy yolsuzluğu var, suistimal var, usulsüzlük var.

Bu usulsüzlük kesimine organize diyoruz. Bir ilde birkaç taneyi geçen oy kaydırmasını görmedim. Burada binlerce ve yüzlercesi var. Organizeli bir suç işlendiği bize çok net bir şekilde gözüküyor. Oyların daha yüzde 6’sı sayılmışken bu durum böyle.

11 bin 186 kişinin ikamet kaydının Büyükçekmece'ye getirildiğini tespit etmiş bulunmaktayız.

Bu adeta hukuk cinayeti. Çünkü bu sehven yapılmış bir şey değil, bir değil, iki değil. Biz bu işin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bu mesele burada bitmeyecek, daha kullanabileceğimiz hukuki yollar ve yöntemler var, bunları sonuna kadar kullanacağız. Daha YSK nezdinde ileri sürebileceğimiz iddialarımız, gidebileceğimiz yollar var, onları kullanacağız.

Kaynak: AA