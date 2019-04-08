Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin ortak açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, "Suriye'nin kuzeyinde ülkemizin güvenliği ile Suriye'nin toprak bütünlüğüne tehdit oluşturacak bir yapıya göz yummayacağımızı ifade ettik" diyen Erdoğan, "Rusya ile müşterek anlayış temelinde milli güvenliğimize kasteden terör odaklarını Suriye'den söküp atmakta kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Bölgenin huzur ve istikrarı açısından DEAŞ nasıl büyük bir tehdit idiyse YPG, PKK da aynı mahiyette bir tehdittir. DEAŞ'ın tasfiyesiyle beraber benzeri örgütlerin, bu tehdidin de bertaraf edilmesi şart" şeklinde konuştu.

"İdlib'de geri dönmemiz mümkün değil"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İdlib'de şu an itibarıyla atmamız gereken adımları attık, atmaya da devam edeceğiz. Çünkü geri dönmemiz mümkün değil. ABD ile 90 gün olarak ilan edilen Münbiç yol haritasında 9 ay oldu. Suriye'nin toprak bütünlüğü önem arz etmektedir. Bir an önce neticeye varalım halk kendi topraklarına dönebilsin istiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ile 90 gün olarak ilan edilen Münbiç yol haritasında 9 ay oldu. Suriye'nin toprak bütünlüğü önem arz etmektedir. Bir an önce neticeye varalım halk kendi topraklarına dönebilsin istiyoruz.https://t.co/euFvJaGGgg pic.twitter.com/zBjVP0gdvV — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 8 Nisan 2019

Rusya'dan S-400 alımı

Rusya'dan S-400 alımı ile ilgili de Erdoğan, "Bir şeyin akdini, sözleşmesini yapmışsak,bu iş bitmiştir. Bu bizim egemenlik hakkımızdır,bu bizim tasarrufumuzdur" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Egemenlik haklarımızın üzerinde birilerinin tasarrufta bulunmasına fırsat vermeyiz. S-400 konusunda her şey bitmiş. Bir şeyin sözleşmesini yapmışsak bu iş bitmiştir. Bu bizim egemenlik hakkımızdır.https://t.co/euFvJaGGgg pic.twitter.com/PVtX6t6NRL — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 8 Nisan 2019

Putin'in konuşmasından öne çıkan başlıklar:

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin konuşmasında, "Türkiye ile askeri ve teknik alanlarda iş birliği artmaktadır. Suriye ile ilgili iş birliğimiz önemli, devam edecek. İdlib'in istikrarı için elimizden geleni yapacağız" dedi.

"Profesyonel sürücüler için vizeler yakında kaldırılacak" diyen Putin, "Türkiye'den hizmet pasaportlu olanlar vizesiz gelebilecek" şeklinde konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Putin: Türkiye'den hizmet pasaportu olanlar vizesiz Rusya'ya gelebilecek.https://t.co/euFvJap5oI pic.twitter.com/42fkV8loAX — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 8 Nisan 2019

Putin, "Rusya, doğal gazla ilgili hem fiyat hem de hacim bakımından Türkiye için yükümlülüklerini daima yerine getiriyor" ifadesini kullandı.

"Bütün terör unsurları temizlemelidir" şeklinde konuşan Putin, "İdlib’te Soçi mutabakatı çerçevesinde bir ilerleme kesinlikle söz konusu" dedi.

Kaynak: TRT Haber, AA