Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabulünün 72. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, küresel ölçekte karşı karşıya kalınan en zor sınamalardan biri olan ve başta sağlık ve yaşam hakkı olmak üzere temel hak ve özgürlükleri tüm dünyada tehdit eden COVID-19 salgınının, Beyanname'nin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

"Salgınla mücadelede temel insan haklarını korumayı ve güçlendirmeyi destekliyoruz"

Çavuşoğlu, Türkiye'nin, bu zorlu salgın sürecinde insan hakları odaklı adımlarını kararlılıkla sürdürdüğünü vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu, "Vatandaşlarımız ve ev sahipliği yaptığımız sığınmacılar için hayata geçirdiğimiz politikalara ilaveten, insani ve girişimci dış politikamız ışığında Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası platformlarda salgınla mücadelede temel insan haklarını korumayı ve güçlendirmeyi hedefleyen karar ve girişimleri destekliyoruz" ifadesini kullandı.

Köklü diplomasi geleneğiyle masada önemli girişimlerin şekillenmesine öncülük ederken dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine de sahada hızlı ve etkin bir şekilde ulaştıklarını belirten Çavuşoğlu, Türkiye'nin, küresel dayanışmanın salgınla mücadeledeki öneminin bilinciyle, tıbbi malzemeye erişim ve tahliyeler bakımından dünyada öncü ülkeler arasında yer aldığını ifade etti.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin COVID-19 salgınının ortaya koyduğu zor şartlara rağmen uluslararası toplumun somut adımlar atmakta zorlandığı mülteci krizi karşısında örnek bir rol üstlenmeye devam ettiğini belirtti.

"Barış ve huzuru tehdit eden eğilimlerle mücadele etmeye devam edeceğiz"

Zulüm ve şiddetten kaçanlara dil, din, kültür, köken ayrımı yapmaksızın yardım eli uzatıldığının altını çizen Çavuşoğlu, Suriyelilerin ülkelerine güvenli ve gönüllü geri dönüşlerini sağlamak için de çalışmalara devam edildiğini kaydetti.

Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Dünya genelinde toplumsal barışı ve huzuru tehdit eden yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı, hoşgörüsüzlük, ayrımcılık ve nefret söylemlerinin COVID-19 salgınıyla birlikte daha da arttığını gözlemliyoruz. Bu bağlamda, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'yle güvence altına alınan din ve vicdan hürriyeti ile ayrımcılık yasağına riayet edilmesi amacıyla, barış ve huzuru tehdit eden eğilimlerle mücadele etmeye yönelik girişimlere küresel düzeyde öncülük etmeye, bu sorunları ve mücadelemizi uluslararası toplumun gündemine taşımaya devam edeceğiz.

Çavuşoğlu, Türkiye'de insan haklarını üst düzeyde korumayı sürdürürken, dünyada hakları ihlal edilen tüm mağdurlar için yürütülen mücadeleye de kararlılıkla devam edileceğini belirterek, "İnsan haklarının ve insani değerlerin daima üstün tutulması temennisiyle, milletimizin ve tüm insanlığın İnsan Hakları Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Daha adil ve eşit bir dünya için birlikte hareket etmeliyiz. Küresel salgın döneminde yükselen ırkçılık, İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığını da ancak hep birlikte yenebiliriz.#10AralıkDünyaİnsanHaklarıGünü — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) December 10, 2020



