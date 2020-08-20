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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, eski Kenya Dışişleri Bakanı ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski Kenya Dışişleri Bakanı Amina Muhammed ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, karşı tarafın talebi üzerine yapılan görüşmede, Muhammed, Çavuşoğlu'ndan Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörlüğü için destek istedi.
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