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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu BM Genel Sekreteri ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu BM Genel Sekreteri ile görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve BM Genel Sekreteri Guterres telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA
 

Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu, Guterres
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