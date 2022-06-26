Haber Giriş: 26 Haziran 2022 Pazar 10:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Azerbaycan'a gidecek
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan Üçlü Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Bakü’ye gidecek.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 27 Haziran'da ilki gerçekleştirilecek olan Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan Üçlü Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Bakü’yü ziyaret edecek.
Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı mekanizması ile üç ülkeyi ilgilendiren konularda mevcut eşgüdümün pekiştirilmesi ve karşılıklı yarar temelinde bölgesel bağlantısallığın güçlendirilmesi hedefleniyor.
Bu kapsamda toplantıda, üçlü ve bölgesel işbirliğinin artırılması ile Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor'un potansiyelinin geliştirilmesi konularının ele alınması bekleniyor.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanlığı Azerbaycan Kazakistan
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