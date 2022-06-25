Haber Giriş: 25 Haziran 2022 Cumartesi 21:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
2022 yılında ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 50'ye yükseldi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor, 3 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu. 1 Ocak'tan itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 50'ye yükseldi.
İçişleri Bakanlığı koordinesindeki Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensuplarının 2014, 2015 yıllarında terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda, 1 Ocak'tan itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 50'ye yükseldi.
Etiketler: İçişleri Bakanlığı PKK/YPG Terörle Mücadele
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