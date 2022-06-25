Haber Giriş: 25 Haziran 2022 Cumartesi 21:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, ikili ilişkiler, NATO genişlemesi ve Ukrayna’dan tahıl sevkiyatı konuları ele alınmıştır.
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