Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Schallenberg ile görüşmesinde, Viyana’da düzenlenen terör saldırısı için taziye dileklerini ileterek, Türkiye’nin Avusturya ile dayanışma içinde olduğunu belirtti.

'İslam'ı suistimal edenlerin ideolojilerini yok etmek için mücadelemizi sürdürmeliyiz'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla Ankara’da bulunan Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela F. Tunis ile bakanlıkta ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, "Avusturya'daki terör saldırısını lanetliyoruz. İki vatandaşımız canlarını hiçe sayarak teröristlere müdahale etti. Özellikle barış dinimiz İslam'ı suistimal edenlerin ideolojilerini yok etmek için mücadelemizi sürdürmemiz lazım" dedi.