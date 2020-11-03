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Ayda'nın annesi yanı başında can verdi
[Ayda'nın annesi Fidan Gezgin'den (sol başta) geriye kızı ve ailesi ile çekilen bu fotoğrafı kaldı. ]
İzmir'in Bayraklı ilçesinde depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazı altından kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in annesi Fidan Gezgin'in cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler cenazeyi, enkazdan çıkardı.
Arama kurtarma ekipleri, Ayda'ya ulaştığında küçük kızın ilk sözü "anne" oldu. Ekipler anneye sağ salim ulaşabilmek için büyük mücadele verdi.
Ne yazık ki Ayda annesine kavuşamadı. Anne Fidan Gezgin küçük kızın yanında son nefesini vermişti. Fidan Gezgin'in cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler cenazeyi, enkazdan çıkardı.
Etiketler: DepremSon Güncelleme: 3 Kasım 2020 Salı 14:13
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