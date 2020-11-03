Haber Giriş: Kaynak: DHA
Binadan gelen sesler paniğe neden oldu
[Fotoğraf: DHA]
İzmir’in Bayraklı ilçesindeki 9 katlı bir apartmanın temelinden gelen gürültü paniğe neden oldu.
Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde bazı binalar çöktü, onlarca bina ağır hasar aldı. Rıza Bey Apartmanı'nın yakında olan bir binada, saat 13.00 sıralarında çatırtı sesi duyuldu.
O anlarda binanın temelinden geldiği söylenen çatırtı sesini duyan vatandaşlar, korkup, etrafa kaçıştı.
Vatandaşların yaşadığı panik, yüzlerine yansıdı.
Etiketler: DepremSon Güncelleme: 3 Kasım 2020 Salı 14:05
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