Uluslararası Uydu Tabanlı Deniz ve Hava Arama Kurtarma Sistemine dünyada sadece 3 ülkede bulunan sanal uydu sinyal verici simülatörü eklendi.

Bu müjdeyi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu:

"Türkiye, tüm insanlığın hizmetinde. Uluslararası Uydu Tabanlı Deniz ve Hava Arama Kurtarma Sistemimize dünyada sadece 3 ülkede bulunan sanal uydu sinyal verici simülatörünü ekledik. Gürcistan, Ukrayna, İran, Irak ve Afganistan'a koordinatör ülke olarak hizmet veriyoruz."