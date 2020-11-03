Dünyada sadece 3 ülkede vardı: Artık Türkiye'de de var
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Uluslararası Uydu Tabanlı Deniz ve Hava Arama Kurtarma Sistemi'ne, sanal uydu sinyal verici simülatörü eklediklerini duyurdu.
Uluslararası Uydu Tabanlı Deniz ve Hava Arama Kurtarma Sistemine dünyada sadece 3 ülkede bulunan sanal uydu sinyal verici simülatörü eklendi.
Bu müjdeyi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu:
"Türkiye, tüm insanlığın hizmetinde. Uluslararası Uydu Tabanlı Deniz ve Hava Arama Kurtarma Sistemimize dünyada sadece 3 ülkede bulunan sanal uydu sinyal verici simülatörünü ekledik. Gürcistan, Ukrayna, İran, Irak ve Afganistan'a koordinatör ülke olarak hizmet veriyoruz."
Türkiye, tüm insanlığın hizmetinde...— Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) November 3, 2020
Uluslararası Uydu Tabanlı Deniz ve Hava Arama Kurtarma Sistemimize dünyada sadece 3 ülkede bulunan sanal uydu sinyal verici simülatörünü ekledik.
Gürcistan, Ukrayna, İran, Irak ve Afganistan'a koordinatör ülke olarak hizmet veriyoruz. pic.twitter.com/CZKB4UE6o2
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