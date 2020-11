Günler sonra ilk sıcak dokunuştu. Enkaz altında ölümle yaşam arasında geçen saatlerden sonra sımsıkı böyle tuttu kendisine uzanan eli. Günlerdir adete iğne ile kuyu kazan ekipler 91 saat sonra 3 yaşındaki Ayda Gezgin’e ulaştı. O an yaşadıkları tarifsizdi. Enkazdan yansıyan fotoğraflar Türkiye’nin hem hafızasına hem de yüreğine kazındı.



Ayda’ya yeniden doğuşunun ilk öpücüğünü bu kez yanı başında can veren anneciği değil Tunceli AFAD Ekibi Başkanı Cem Erdoğan vermişti.



“Evladımı öper gibi…” sözleriyle anlattı o anı Erdoğan: "İnsan evladını kaybeder umutsuzluğa kapılır sonra umutsuzluğun her şeyin bittiği an evladını bulur. İşte evladımı tekrar buldum ben… İçimden geldi evladımı öptüm. Evladımı öper gibi öptüm."

"Elinde bir şeyler vardı onunla oynuyordu"

Erdoğan Ayda ile karşılaştıkları anı şöyle anlattı: "Kendini tanıttı. Adımı sordu adını söyledi. Elimizi tutuyordu. Elinde bir şeyler vardı onunla oynuyordu. Canı acıdığında bize bildiriyordu. Sohbetler de ettik moral ve motivasyonu yüksek tutmak için özel konuşmalarımız da oldu."

“Bu mucizelere ihtiyacımız var”

Türkiye’ye mucizeyi yaşatan ekibin başındaki Erdoğan enkaz başında hissettiklerini ise şöyle anlattı:

"Büyük duygu patlaması var bize tekrar umut oldu. Bize sevinç kaynağı oldu. Acılarımız çok ama bu sevinçlere bu mucizelere ihtiyacımız var."