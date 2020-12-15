Haber Giriş: 15 Aralık 2020 Salı 17:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile yaptırım kararını görüştü
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşerek, ABD’nin yaptırım kararlarına Türkiye'nin tepkisini dile getirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşmede, ABD'nin aldığı yaptırım kararına ilişkin Türkiye'nin tepkileri dile getirildi.
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